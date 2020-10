Europa League, Celtic-Milan: la probabile formazione rossonera (Video)

Celtic-Milan, la probabile formazione rossonera

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Manca sempre meno all’esordio del Milan in Europa League. I rossoneri, questa sera alle ore 21, saranno di scena al ‘Celtic Park’ dove affronteranno i padroni di casa del Celtic. Stefano Pioli ha annunciato un piccolo turnover in vista del match: giocano Sandro Tonali e Brahim Diaz al posto di Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu, quest’ultimo infortunatosi alla caviglia in settimana. E il resto della formazione? Guarda il video per scoprirla!

