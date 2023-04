Empoli-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri di Inzaghi | VIDEO

La probabile formazione dei nerazzurri di Simone Inzaghi per Empoli-Inter, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il video

Oggi, alle ore 12:30, allo stadio 'Castellani' si disputerà il 'lunch match' della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 tra l'Empoli di Paolo Zanetti e l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, rispetto alla recente gara pareggiata 3-3 in casa in Champions League contro il Benfica, si presenteranno praticamente stravolti in Toscana: confermati, infatti, soltanto Francesco Acerbi e Marcelo Brozović rispetto a mercoledì! Vediamo insieme, dunque, nel video della redazione di 'GazzettaTV', la probabile formazione della squadra meneghina