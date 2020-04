VIDEO MILAN – Tempo di quarantena, senza calcio? Non per forza. Non ci sarà quello reale, ma ai videogames si può continuare a giocare. Così si sono sfidati Rafael Leao e Sebastiano Esposito una settimana fa nel primo eDerby ufficiale. Se non sei ancora riuscito a vedere i gol e vuoi sapere come è andata, guarda questo video con tutti gli highlights.

