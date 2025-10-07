PIANETAMILAN news milan ultime notizie È il momento del ritorno in Italia di Sandro Tonali? Il ragazzo ha incontrato il suo agente

È il momento del ritorno in Italia di Sandro Tonali? Il ragazzo ha incontrato il suo agente

7 ottobre

Sandro Tonali ha incontrato in Italia il suo agente. È arrivato il momento del ritorno in patria per il centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana?

Voci di calciomercato parlano di un Sandro Tonali volenteroso di ritornare in Italia. Milan e Juventus sono alla finestra per il centrocampista del Newcastle