Milan, il tour de force di Ibrahimovic: sarà ospite di Sanremo

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan classe 1981, sarà come noto ospite fisso al Festival di Sanremo 2021. Ecco come si dividerà lo svedese tra allenamenti e partite con il Diavolo e la partecipazione al sul palco del teatro 'Ariston' in questo video della redazione di 'GazzettaTV'.