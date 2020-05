VIDEO – Angelo Di Livio, ex giocatore della Juventus tra e altre, ha parlato di Alessandro Florenzi, esterno destro della Roma in prestito secco al Valencia. Il ‘Soldatino’ ha elogiato apertamente il giocatore, amato dai tifosi giallorossi, ma non dall’allenatore Paulo Fonseca. Le sue parole.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓