PIANETAMILAN i nostri video Di Canio asfalta Leao: “Con lui è sempre un però. Senza di lui il Milan gioca meglio” | Video
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Di Canio asfalta Leao: “Con lui è sempre un però. Senza di lui il Milan gioca meglio” | Video
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Paolo Di Canio, ospite alla tappa milanese del 'Legends Trophy', ha parlato del Milan di Allegri, soffermandosi in particolare su Leao
L'ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato alcune dichiarazioni alla tappa milanese del 'Legends Trophy'. Argomento principale il Milan di Massimiliano Allegri in ottica Scudetto, ma soprattutto Rafael Leao. Il portoghese viene aspramente criticato dall'ex Lazio. Ecco le sue parole.