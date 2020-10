DERBY – Sarà l’Inter-Milan degli assenti: tutte le assenze

VIDEO MILAN NEWS – Mancano ormai solo tre giorni a Inter-Milan. Sarà un Derby molto particolare, in primis per la situazione generale: si giocherà a porte chiuse, per la prima volta. Il Coronavirus non resta fuori dal mondo del calcio e dai due club milanesi, che a causa del Covid-19 devono anche fare i conti con molte assenze. In particolare, i nerazzurri hanno sei contagiati. In casa Milan, invece, colpiti Matteo Gabbia e Leo Duarte. Non ci sarà per infortunio neanche Ante Rebic e per squalifica Stefano Sensi. Insomma, tanti assenti, alcuni pesanti, altri meno. Eccoli tutti nella video news.

