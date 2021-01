VIDEO MILAN NEWS – Dopo la prima vera mazzata dall’anno per i rossoneri, si torna in campo subito: martedì sera a San Siro andrà in scena il Derby di Coppa Italia. Si giocano i quarti di finale in gara secca e il tabellone prevede Inter-Milan. Le due squadre, che si danno battaglia anche in campionato, sono reduci da due brutte prestazioni e vogliono sfruttare l’occasione di una partita di questo tipo per rifarsi subito. Nella video news la presentazione del match.

