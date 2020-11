VIDEO MILAN NEWS – Due settimane sono passate, due settimane in cui i rossoneri hanno consolidato il proprio primato in classifica e Zlatan Ibrahimovic il proprio ruolo di capocannoniere del campionato. Nulla di diverso rispetto al Derby, a quel Inter-Milan finito 1-2 con doppietta dello svedese. In questa video news andiamo a rivivere il secondo gol di Ibra, convinti che non sarete stanchi di rivederlo ancora una volta.

