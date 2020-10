DERBY: 10 curiosità su Inter-Milan in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Manca sempre meno, l’attesa cresce e l’atmosfera cambia. Inter-Milan è ormai alle porte, mancano poco più di 48 ore. Il Derby è sempre una partita particolarmente emozionante e avvincente, anche se a inizio campionato e anche se con tantissime assenze causa Coronavirus, dal quale però è guarito Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe essere regolarmente in campo. Lo stesso motivo, il Covid-19, che costringerà migliaia di tifosi a rimanere fuori dallo stadio, aperto solo a 1.000 persone, come ormai noto. Però ciò che conta, alla fine, è sempre il campo. Nel frattempo, però, ecco 10 curiosità e statistiche in 90 secondi all’interno della nostra video news.

