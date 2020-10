De Luca contro Agnelli: “Imbarazzante. Parliamo di sport…” / Video

VIDEO MILAN NEWS – Tiene ancora banco la polemica relativa alla partita non giocata Juventus-Napoli. Interviene direttamente il presidente della regione Campania. In un video pubblicato sui social, Vincenzo De Luca ha risposto per le rime alle parole di Andrea Agnelli, che aveva dichiarato di attenersi al protocollo e di non accettare il rinvio della partita. De Luca ha fatto presente che il protocollo è un atto privato, che nulla conta di fronte alla legge e che dunque anche i calciatori devono rispettare le norme come tutti i cittadini. Poi, parla di meschinità nella voglia di vincere a tavolino. Nella video news tutte le sue parole.

