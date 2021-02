Milan, la Top 11 dei calciatori provenienti dal Sudamerica

Il Milan, nella sua storia, ha spesso acquistato calciatori sudamericani. In particolare brasiliani. Vediamo la Top 11 di chi è passato di recente a Milanello, schierata con il 4-2-3-1, in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘. Spoiler: non c’è spazio per tanti argentini.