Coronavirus, Mancini positivo: i consigli di Ibra e Mihajlovic | VIDEO

Coronavirus: Mancini positivo, i consigli di Ibrahimovic e Mihajlovic

ULTIME NOTIZIE VIDEO CORONAVIRUS – In occasione della presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic 'La partita della vita' sono intervenuti, in collegamento Dale rispettive abitazioni, Zlatan Ibrahimovic e Roberto Mancini. Il ct della Nazionale italiana. attualmente positivo, non ha potuto seguire la sua squadra, che ha conquistato le Final Four du Nations League. Ibra e Mihajlovic, che in passato hanno contratto il virus, hanno dato raccontato le proprie esperienze. Lo svedese, in particolare, ha invitato tutti a rispettare le regole attualmente in vigore. Il video.