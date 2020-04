DIRETTA – Coronavirus, Conferenza Premier Conte: “Lockdown fino al 3 maggio”

LA CONFERENZA STAMPA DEL PREMIER CONTE. SEGUI LA DIRETTA NEL VIDEO QUI SOPRA

ULTIME NOTIZIE – Il lockdown a causa del coronavirus continua. Ad estenderlo il Governo italiano: “Proroghiamo le misure restrittive fino al 3 maggio, una decisione difficile ma necessaria di cui mi assumo tutte le responsabilità politiche”, ha spiegato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi annunciando il nuovo dpcm.

Qualcosa riapre: potranno riaprire, però, librerie, cartolibrerie, negozi per bambini e alcune altre attività produttive quali quelle forestali. “Non possiamo vanificare gli sforzi sin qui fatti, rischiando un ulteriore aumento dei decessi e delle vittime”, ha continuato Conte.

Il contributo dell’Europa: “Il Fondo Ue deve avere una potenza di fuoco, ci vogliono gli Eurobond. Sto lottando perchè vengano attivati subito. Se avete delle soluzioni, proponete. Ma è una trattativa seria e dura. Quello fatto dall’Europa è un primo passo che l’Italia considera insufficiente, servono gli eurobond subito per economia di guerra”.

La Fase 2: “Nasce un comitato per la fase 2, presiederà Vittorio Colao. Ho firmato il decreto per il comitato di esperti che affiancherà il comitato tecnico scientifico”

Conte attacca Salvini e Meloni: “Mentono e indeboliscono l’Italia. Il Mes esiste dal 2012 – ha spiegato -. non è stato istituito ieri o attivato la scorsa notte come falsamente e irresponsabilmente è stato dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Questo governo non lavora col favore delle tenebre: guarda in faccia gli italiani e parla con chiarezza”.

Su una possibile tassa Patrimoniale: “Mai discussa, mai presa in esame”