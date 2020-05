VIDEO MILAN – Andrea Conti e Davide Calabria, terzini destri rossoneri, che sono molto amici, si sono divisi quasi equamente i minuti con il Milan in questa stagione. Lotteranno ancora per un posto in squadra, qualora il campionato di Serie A ripartisse, nelle ultime dodici gare. Nell’attesa che il mercato riapra … Il punto su Conti e Calabria nel video del giornalista Marco Pasotto per ‘La Gazzetta dello Sport’.

