Conference League, scontri tra tifosi di Fiorentina e West Ham | VIDEO

Mancano pochi minuti alla fine di Conference League tra Fiorentina e West Ham: scontri tra i tifosi a Praga

Scontri a Praga a poche ore dalla finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. I tifosi viola avrebbero aggredito i supporter inglesi in un bar, che hanno respinto l'assalto, come si vede in un video circolato sul web. Tre i feriti. Tra le persone aggredite ci sarebbe anche un agente. Ecco il video