Ancelotti: “Milan? Vorrei incontrarlo in finale di Champions League”

Carlo Ancelotti, oggi, allena il Real Madrid ma non ha mai dimenticato il Milan, squadra per cui è stato calciatore ed allenatore per molti anni. Al termine del match vinto dai suoi per 1-0 al 'Santiago Bernabéu' contro il Liverpool (rete di Karim Benzema), valso l'accesso dei 'Blancos' ai quarti di finale di Champions League, Ancelotti ha detto la sua sul sorteggio Champions in programma domani. Con un bell'auspicio anche per i rossoneri di Stefano Pioli