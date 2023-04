Milan-Napoli, Leao contro Kvaratskhelia: chi vince il duello? | VIDEO

Mercoledì sera a 'San Siro' si disputerà Milan-Napoli di Champions League. Ecco il confronto tra Rafael Leao e Khvicha Kvaratskhelia. Il video

Mercoledì 12 aprile, alle ore 21:00, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il Diavolo di Stefano Pioli, che ha battuto qualche giorno fa gli azzurri di Luciano Spalletti con un sonoro 'poker' in campionato al 'Maradona', hanno ritrovato il loro top player, Rafael Leao, autore di una doppietta proprio contro la capolista in Serie A. Sarà interessante il confronto con un altro fuoriclasse, Khvicha Kvaratskhelia. In questo video, 'GazzettaTV' ha provato a mettere i due a confronto