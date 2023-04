Champions League, Milan e Napoli sono il meglio d’Italia | VIDEO

Mercoledì alle ore 21:00 a 'San Siro' si giocherà Milan-Napoli, partita di andata dei quarti di finale di Champions League. Il video

Nei quarti di finale di Champions League mercoledì 12 aprile alle ore 21:00 andrà in scena a 'San Siro' il derby italiano tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra Campione d'Italia in carica contro quella in pectore. Due squadre diverse, ma costruite con una filosofia simile, che ne fa il meglio del presente e del futuro del calcio italiano. Guarda il video di 'GazzettaTV'