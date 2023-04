Champions League, sotto con Benfica-Inter e Milan-Napoli | VIDEO

Martedì 11 aprile, alle ore 21:00, si disputerà Benfica-Inter. E 24 ore più tardi ecco Milan-Napoli: Stefano Agresti presenta i due match

Archiviata la 29^ giornata di Serie A, la settimana che viene sarà incentrata sull'impegno delle squadre italiane in Champions League. Martedì 11 aprile, alle ore 21:00, si disputerà Benfica-Inter ed appena 24 ore più tardi, a 'San Siro', ecco il derby Milan-Napoli. Stefano Agresti, in questo video per 'GazzettaTV', presenta le due partite