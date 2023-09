Champions League 2023-2024: Milan, che girone! Reazioni social | VIDEO

Milan sorteggiato nel Gruppo F della Champions League 2023-2024 con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle. Le reazioni dei tifosi sui social

Il 'girone della morte'. Così è stato ribattezzato il Gruppo F della Champions League 2023-2024 dopo l'esito del sorteggio di ieri a Montecarlo. Il Milan di Stefano Pioli è finito insieme al PSG di Gianluigi Donnarumma, al Borussia Dortmund e al Newcastle United di Sandro Tonali. Pericoli, insidie e incroci con i due grandi ex finiti in meme e commenti social dei tifosi rossoneri. Ecco i più significativi in questo video della redazione di 'GazzettaTV'