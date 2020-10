CELTIC-MILAN: Europa League, i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si giocherà Celtic-Milan, prima giornata del girone di Europa League. Esordio nella fase finale per il Diavolo, che ci arriva dopo aver superato tre turni preliminari col brivido e dopo una grande rimonta lo scorso anno in campionato. Ora c’è da fare sul serio. Stefano Pioli, un po’ per questo e un po’ perché obbligato non cambia molto nell’undici titolare. La probabile formazione vede solo due modifiche, che sono comunque ancora in discussione. Nella video news i ballottaggi e gli ultimi nodi da sciogliere per Pioli sulla formazione iniziale della squadra rossonera nel match di Celtic Park.

