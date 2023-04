Capello: “Ecco cosa direi ai giocatori se fossi Inzaghi” | VIDEO

Fabio Capello ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle parole che direbbe ai giocatori dell'Inter se fosse Simone Inzaghi

In seguito al match tra Benfica e Inter, valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League e terminato 0-2 a favore dei nerazzurri ha parlato anche Fabio Capello. L'ex allenatore del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a ciò che direbbe ai giocatori della Beneamata se fosse in Simone Inzaghi