Calciomercato – Ufficiale: Ziyech passa dall’Ajax al Chelsea (VIDEO)

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Ajax e Chelsea hanno comunicato, in via ufficiale, di aver raggiunto un accordo per il trasferimento di Hakim Ziyech, classe 1993, dai ‘Lancieri‘ di Amsterdam ai ‘Blues‘ di Londra.

Ziyech, centrocampista offensivo marocchino (con passaporto olandese) che gioca nell’Ajax dall’agosto 2016, si trasferirà al Chelsea dal prossimo 1° luglio 2020, terminando, dunque, la stagione in Olanda con i biancorossi.

Si conoscono anche le cifre ufficiali per l’operazione Ziyech: il calciatore, il cui contratto con l’Ajax sarebbe scaduto il 30 giugno 2022, è costato ai londinesi di Frank Lampard ben 40 milioni di euro.

L’importo dell’affare Ziyech potrà salire fino ai 44 milioni di euro bonus compresi. Bel colpo, dunque, per il Chelsea ed un’opportunità, per il giocatore, di lasciare la Eredivisie (dove ha giocato anche per Heerenveen e Twente) e di approdare in un torneo più competitivo come la Premier League.

