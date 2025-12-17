PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato, i peggiori acquisti estivi della Serie A: c’è anche Estupinan del Milan
Calciomercato, i peggiori acquisti estivi della Serie A: c’è anche Estupinan del Milan
Pervis Estupinan, arrivato al Milan nel calciomercato estivo dal Brighton, tra i peggiori acquisti delle squadre di Serie A. La classifica
Nel corso dell'ultimo episodio de 'La Tripletta', il podcast de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, si è parlato dei peggiori acquisti dell'ultima sessione estiva di calciomercato in Serie A. Nella classifica della 'Flop 5' figura anche Pervis Estupinan, classe 1998, laterale mancino ecuadoriano che il Milan ha prelevato dal Brighton per 19 milioni di euro, bonus inclusi. Guarda il video