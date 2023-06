Calciomercato – Riso: “Tonali e Frattesi, le cose stanno così” | VIDEO

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e Davide Frattesi, ha fatto il punto della situazione sui suoi due assistiti. Il video con le parole

Giuseppe Riso, agente di Sandro Tonali e Davide Frattesi, è tornato ieri dalla Romania e ha fatto il punto della situazione sui suoi due assistiti. Su Tonali, in procinto di trasferirsi dal Milan al Newcastle, ha detto: "Per loro Tonali è al centro del futuro. Le lacrime di Sandro? Un'invenzione". Su Frattesi, invece, corteggiato dallo stesso Milan, dall'Inter e dalla Juventus, ha spiegato come ha intenzione di incontrare tutti i club interessati e di valutare tutte le proposte. Ecco, nel video, le dichiarazioni di Riso