CALCIOMERCATO – Rangnick si affida a Braida e Bonera / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN NEWS – Ci sono pochissimi dubbi ormai: il futuro di Ralf Rangnick sarà al Milan. Ciò che ancora non è del tutto chiaro è invece il ruolo che ricoprirà il tedesco. Ha richiesto pieni poteri decisionali e probabilmente sarà accontentato, ma sarà lui stesso a fare da allenatore? Il suo staff dovrà comunque essere molto ricco e preferibilmente italiano. Rangnick vuole un vice che conosca l’ambiente e anche un profilo che possa affiancarlo sul mercato. Per il primo ruolo l’idea è quella di Daniele Bonera, che lavora nello staff rossonero già da un anno, è un grande ex, ma poco ingombrante e ha un ottimo rapporto con tutti i giocatori. Per il secondo ruolo potrebbe clamorosamente tornare Ariedo Braida, uno dei tre grandi volti del Milan di Silvio Berlusconi insieme ad Adriano Galliani. Nel video tutte le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

