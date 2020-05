CALCIOMERCATO – Rangnick confessa tutto e parla italiano! / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Era già chiaro, nonostante le smentite di facciata da parte di Ivan Gazidis, quale fosse la verità. Zvonimir Boban era stato chiaro nelle sue parole, anche troppo, tanto da portarlo al licenziamento. Il croato aveva rivelato che l’amministratore delegato rossonero aveva contattato Ralf Rangnick per la prossima stagione, il tutto senza avvisare la coppia dirigenziale composta da lui e Paolo Maldini. Successivamente, Gazidis ha tentato di mettere una toppa, dando fiducia a Stefano Pioli, ma ora è arrivata anche la conferma da Rangnick in persona. Nelle sue dichiarazioni confessa contatti con il Milan e fa il punto della situazione. Inoltre, come ennesimo indizio, compare uno stato WhatsApp scritto in italiano… Nella video news le ultime e le parole. Per l’intervista completa LEGGI LA NOTIZIA >>>

