VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Resta caldissima la pista che porta a Thiago Silva. Il difensore brasiliano a luglio sarà libero a parametro zero e il Milan ci pensa per un altro ritorno. Anche lui gradirebbe molto la destinazione rossonera. Ivan Gazidis scettico, ma a quanto pare Thiago è pronto ad accontentare l’amministratore delegato. Guarda la video news per le ultime.

