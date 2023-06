Calciomercato Milan – Scheda e curiosità di Marcus Thuram | VIDEO

Marcus Thuram, obiettivo di calciomercato del Milan, si svincola a parametro zero dopo quattro anni al Borussia Mönchengladbach: il video

Per questa sessione estiva di calciomercato il Milan sta trattando Marcus Thuram, classe 1997, attaccante francese che si svincola a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach dopo quattro stagioni in Germania caratterizzate da 134 partite, 44 gol e 29 assist in tutte le competizioni. Conosciamo un po' meglio il figlio di Lilian, che il suo idolo in Romelu Lukaku, nel video della redazione di 'GazzettaTV'