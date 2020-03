CALCIOMERCATO MILAN – Rangnick sceglie Calhanoglu / Video News

VIDEO MILAN – Il futuro di Ralf Rangnick non è ancora del tutto chiaro. Il tedesco avrebbe firmato un pre-contratto col Milan, ma stanno sorgendo alcuni dubbi da entrambe le parti. Ci sarà comunque ancora qualche mese per decidere. In ogni caso, Rangnick pensa già al suo eventuale Milan e a cosa fare di alcuni giocatori. In modo particolare ha deciso di puntare su Hakan Calhanoglu. Guarda la video news per saperne di più.

