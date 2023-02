Mbappé: “Se venissi in Italia sarebbe solo per il Milan” | VIDEO

Kylian Mbappé, attaccante del PSG, ha risposto ad un tifoso su un suo possibile approdo in Serie A. Verrebbe soltanto nel Milan! Il video

Kylian Mbappé, attaccane del PSG, torna a confessare la sua fede rossonera. Ieri a margine della cerimonia FIFA, dove concorreva per il titolo di miglior giocatore al mondo nel 2022 poi vinto da Lionel Messi davanti a lui, ha risposto così ad un tifoso: “Se vengo in Italia è solo per il Milan”