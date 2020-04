Calciomercato Milan – Piace Morelos, ma quanta concorrenza … | News

CALCIOMERCATO MILAN – Da qualche tempo il Milan ha messo sotto stretta osservazione Alfredo Morelos, classe 1996, bomber colombiano dei Rangers Glasgow di Steven Gerrard.

Morelos aveva ben impressionato gli osservatori di mercato rossoneri nel corso della passata stagione, quando aveva messo a segno 30 gol in 48 gare tra campionato e coppe, aggiungendo al suo ‘score‘ personale anche 11 assist per i compagni.

Morelos, poi, si è ripetuto in questa stagione, con 29 gol e 10 assist in 46 gare, risultando vero e proprio trascinatore per la squadra protestante della città di Glasgow. Al Milan piace e viene tenuto in considerazione.

Sotto contratto con i Rangers fino al 31 maggio 2023, Morelos, oggi, sul mercato vale circa 15 milioni di euro e, pertanto, nel caso in cui il Diavolo abbia bisogno di un attaccante forte, rapido e incisivo sotto porta, potrebbe valutare un investimento di questo tipo.

Secondo quanto riferito in Inghilterra dal 'Sun', però, su Morelos hanno messo gli occhi anche due compagini di Premier League, il Leicester ed il West Ham, le quali potrebbero agire in maniera più concreta sul bomber sudamericano.