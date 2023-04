Calciomercato Milan – Obiettivo Pavard, numeri e curiosità | VIDEO

Benjamin Pavard, difensore del Bayern Monaco, è obiettivo di calciomercato del Milan. Conosciamolo un po' meglio in questo video

Benjamin Pavard e Lucas Hernández, difensori del Bayern Monaco, hanno assistito a Milan-Lecce 2-0 a 'San Siro'. Al termine della partita, sono scesi nello spogliatoio rossonero per salutare i calciatori della squadra di Stefano Pioli. In particolare, i tanti francesi tra i rossoneri. Lucas è il fratello di Theo; Benji, molto amico di Olivier Giroud, in passato non ha nascosto il piacere che avrebbe nel giocare nuovamente con lui. Il contratto di Pavard con il Bayern scadrà il 30 giugno 2024 e il Milan lo sta monitorando per il prossimo calciomercato estivo: conosciamolo un po' meglio in questo video di 'GazzettaTV' con numeri e curiosità