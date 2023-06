Calciomercato Milan – Una formazione in partenza | VIDEO

Il Milan 2023-24 potrebbe rinnovare quasi metà della sua rosa. Ecco tutti i giocatori che potrebbero partire durante il calciomercato

Un calciomercato che potrebbe essere rivoluzionario per il Milan. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, dai rossoneri, potrebbe essere in partenza una squadra intera. Ecco il Milan dei 'partenti'. In porta Tatarusanu. Difesa a tre con Dest, Caldara e Ballo-Touré. Centrocampo a 4 con Maldini e Rebic esterni. Vranckx e Bakayoko interni. De Ketelaere e Adli dietro l'unica punta Origi