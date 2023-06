Calciomercato Milan – Perché Milinkovic-Savic è l’uomo giusto | VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio, obiettivo di calciomercato del Milan: ecco cosa può dare alla mediana di Stefano Pioli

In casa Milan circola da mesi il nome di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo è uno dei pallini di Stefano Pioli per il calciomercato estivo. In stagione, con la Lazio, si è reso protagonista con 9 gol e 8 assist in 36 presenze di Serie A: guarda il meglio in biancoceleste in questo video della redazione di 'GazzettaTV'