Calciomercato Milan – Il suggerimento: “Bisogna prendere lui!” / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha lasciato intendere che tipo di giocatori ha intenzione di acquistare: giovani e di talento, ma che costino poco e che possano avere un’ottima resa in proporzione. Tantissimi sono i nomi sul taccuino di Ivan Gazidis e dei suoi osservatori, ma sempre di nuovi se ne aggiungono, anche grazie a dei suggerimenti a volte.

Potrebbe essere il caso di Nicolas Benedetti, centrocampista offensivo dell’America. Classe 1997, è valutato appena 3,2 milioni, ma potrebbe essere un ottimo investimento. Colombiano, ha anche già esordito in Nazionale. Ha grande qualità e soprattutto molto carattere, che potrebbe aiutarlo nel salto in una grande squadra e in un campionato come il Milan.

Il suggerimento è arrivato direttamente da Jorge Bolano, ex giocatore di molte squadre di Serie A, che ha fatto il nome di Benedetti, indicando il Milan come club ideale: “È un giocatore che ha tutte le capacità per trasferirsi in Italia, il che non è molto semplice. Parliamo di un giocatore completo e tra le squadre di Serie A lo vedrei bene nel Milan, potrebbe essere un trascinatore visto che ai rossoneri manca un po’ di qualità a centrocampo”. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓