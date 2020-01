VIDEO MILAN – Oggi è stato il secondo Zlatan Ibrahimovic Day. Lo svedese ieri è atterrato a Milano e ha svolto i test medici di rito, poi ha firmato il contratto, incontrato i tifosi e conosciuto Stefano Pioli e lo staff, prima di allenarsi in palestra da solo. Oggi conferenza stampa. Ecco in questa video news riassunto il meglio di Ibra in conferenza.

GUARDA TUTTI I NOSTRI VIDEO

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android