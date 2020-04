VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Una crisi che va avanti ormai da anni. Probabilmente proprio dall’addio di Zlatan Ibrahimovic nel 2012. Da allora tantissimi attaccanti in rossonero, senza che nessuno riuscisse a incidere più di tanto e a confermarsi. Per risolvere il problema, il Milan si è dovuto affidare di nuovo a Ibra, che ha messo una toppa momentanea. Ma quando andrà via? Nella video news le ultime.

