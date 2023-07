Calciomercato – Ecco il nuovo Milan con Loftus-Cheek e Pulisic | VIDEO

Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, colpi di calciomercato del Milan, potrebbero giocare così nella formazione di Stefano Pioli. Il video

Il Milan ha già piazzato quattro colpi di calciomercato in avvio di questa sessione estiva. Due di loro, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic, entrambi prelevati dal Chelsea a titolo definitivo, si candidano per giocare titolari nella formazione che ha in mente il tecnico rossonero, Stefano Pioli. Vediamo, dunque, come potrebbe scendere in campo il Diavolo con l'inglese e con lo statunitense in questo video della redazione di 'GazzettaTV'