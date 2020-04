VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, il Milan sembra ormai pronto a privarsi di Gianluigi Donnarumma, portiere classe 1999 col contratto in scadenza tra un anno. Tuttavia, il prezzo dovrà essere tale da garantire almeno due colpi, che Ivan Gazidis ha individuato in Arkadiusz Milik del Napoli e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. Nella video news le ultime.

