Calciomercato Milan, l'arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO
CALCIOMERCATO MILAN
Calciomercato Milan, l’arrivo di Füllkrug in clinica per le visite mediche | VIDEO
01:23
Niclas Füllkrug, classe 1993, centravanti tedesco che il Milan preleverà in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro dal West Ham, è arrivato presso la clinica 'La Madonnina' di Milano per sostenere le visite mediche con il club rossonero. Ecco il video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi