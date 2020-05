CALCIOMERCATO – Louza prende quota: contatti avviati / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Il centrocampo va rifondato e il Milan non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Ralf Rangnick, destinato a diventare il nuovo direttore tecnico rossonero, ha già individuato i profili migliori, ma ovviamente la lista dei papabili è lunga nel caso in cui non si riuscisse ad arrivare alle prime scelte. Nelle ultime ore sta prendendo quota Imran Louza, regista del Nantes classe 1999. Francese, viene valutato 7,2 milioni dal club transalpino. Rangnick ha già avviato i contatti con il suo procuratore. Nella video news le ultime. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓