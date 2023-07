“Lukaku non lo vogliamo”, il coro dei tifosi della Juventus | VIDEO

I tifosi della Juventus, al 'J-Medical', hanno protestato sul possibile arrivo di Romelu Lukaku come colpo di calciomercato dei bianconeri

Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ed ex Inter, potrebbe essere il colpo di calciomercato della Juventus in questa sessione di trattative. I bianconeri trattano, infatti, per il centravanti belga, classe 1993, conteso anche dagli arabi dell'Al-Hilal. Ieri pomeriggio, però, al 'J-Medical', i sostenitori della 'Vecchia Signora' hanno contestato il possibile arrivo di 'Big Rom' alla corte di Massimiliano Allegri: guarda il video