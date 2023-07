Calciomercato Juventus – Kessié: scheda, numeri e storia | VIDEO

Franck Kessié, ex centrocampista del Milan, nel mirino della Juventus per questo calciomercato estivo. Ecco le sue caratteristiche nel video

Arrivato a parametro zero al Barcellona la scorsa estate, dopo cinque anni nel Milan, il centrocampista ivoriano Franck Kessié è diventato un obiettivo di calciomercato della Juventus. I bianconeri, infatti, vorrebbero prenderlo in prestito dai catalani nel caso in cui Paul Pogba accettasse le ricche offerte dall'Arabia Saudita. Vediamo, in questo video di 'GazzettaTV', scheda, numeri e storia del classe 1996