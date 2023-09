Juventus, il doloroso addio di Bonucci: “Saluti sofferti” | VIDEO

Leonardo Bonucci è da ieri un nuovo giocatore dell'Union Berlino. Il difensore ha voluto salutare così per sempre la Juventus in questo video

Leonardo Bonucci, classe 1987, è da ieri - ufficialmente - un nuovo giocatore dell'Union Berlino. Il difensore italiano ha firmato per una stagione con opzione per un secondo anno con la squadra della Capitale tedesca. Con cui, in questa stagione, disputerà la Champions League. Bonucci, però, ha voluto salutare così per sempre la Juventus in questo video: vediamolo insieme