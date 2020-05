CALCIOMERCATO INTER – Un sacrificio per soffiare Pogba alla Juventus

VIDEO CALCIOMERCATO INTER – La rivalità tra Inter e Juventus è enorme non solo in campo, ma anche fuori, compreso sul mercato. I bianconeri da mesi stanno provando a riportare Paul Pogba a Torino e ora che il Manchester United sembra doverlo cedere l’Inter sta provando a inserirsi. La valutazione del francese è di 80 milioni, ma visto il periodo da Coronavirus, si lavorerà all’inserimento di contropartite. Dei bianconeri ai Red Devils piace Douglas Costa, ma anche Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. All’Inter, invece, hanno chiesto Milan Skriniar. I nerazzurri non vorrebbero privarsi dello slovacco, valutato 48 milioni (a cui dunque bisognerebbe aggiungere 32mln), ma l’idea di prendere un top player come Pogba, soffiandolo ai rivali storici stuzzica e fa riflettere. Nel video le ultime notizie.

