Calciomercato Inter, Antonello: “Vogliamo restare competitivi” | VIDEO

Alessandro Antonello, CEO Corporate dell'Inter, ha parlato del calciomercato estivo che attende il club di Viale della Liberazione. Il video

In partenza André Onana (Manchester United) e Marcelo Brozović (Al-Nassr); in arrivo Marcus Thuram (svincolato), César Azpilicueta (Chelsea) e Yann Bisseck (Aarhus). Quindi, le trattative per Davide Frattesi (Sassuolo) e Romelu Lukaku (Chelsea). Insomma, l'Inter cambierà pelle in questo calciomercato estivo. L'obiettivo, però, è restare sempre competitivi. Ne ha parlato Alessandro Antonello, CEO Corporate del club di Viale della Liberazione, in questo video