CALCIOMERCATO – È fatta! Lui il nuovo difensore: le cifre / Milan News

VIDEO CALCIO MERCATO MILAN – Arriva subito il primo colpo di Ralf Rangnick ed è in perfetto stile del manager tedesco. Si tratta di Luca Kilian, difensore giovanissimo (classe 1999) del Paderborn, pagato solo 2 milioni di clausola rescissoria. Il Milan ha raggiunto l’accordo col giocatore e pagherà la clausola. Rangnick ha segnalato Kilian tempo fa e gli osservatori rossoneri si sono convinti subito. Come al solito, Rangnick scova giovanissimi a prezzi molto bassi, che poi diventano grandi campioni rivalutati. La speranza dei tifosi del Milan è che ci abbia visto lungo anche stavolta con Kilian. Nella video news le ultime notizie. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

